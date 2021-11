Il “manifesto elettorale” con cui Fedez trolla e attacca Alfonso Signorini sull’aborto

“Ma chi ci salverà dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli alieni, dai Maya, da Scilipoti in città? C’è Alfonso Signorini”. Cantava così, nel lontano 2013, Fedez nella canzone dal titolo provocatorio “Alfonso Signorini (Eroe Nazionale)”. E oggi, dopo le parole del conduttore del Grande Fratello Vip sull’aborto, il rapper è tornato a tuonare contro il giornalista pubblicando sui suoi canali social un “manifesto elettorale” in linea con la campagna promozionale scelta per sponsorizzare il suo nuovo album.

Fedez e il manifesto contro le parole di Signorini sull’aborto

“Pari opportunità ma nel rispetto dei valori tradizionali”, il tutto accompagnato dalla bandiera tricolore italiana. Nel cartellone social, Fedez appare vestito con la tunica di un frate – come nella Santa inquisizione ai tempi di Medioevo – che ha in mano una torcia accesa. Sullo sfondo le immagini che ricordano la Giovanna D’Arco sul rogo, mentre in alto compare il “claim”: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. La citazione, ovviamente, non è del rapper. Si tratta, infatti, delle parole pronunciate (e difese all’indomani delle polemiche) da Alfonso Signorini nel corso della diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Ovviamente, immancabili, sono anche i riferimenti alla data di uscita del suo nuovo album “Disumano” che uscirà il prossimo 26 novembre. Una mossa che ha provocato, come sempre, diverse reazioni. C’è chi critica Fedez accusandolo si usare questa strategia comunicativa solamente per sponsorizzate il nuovo disco. E c’è chi, invece, apprezza questa scelta dato che il peso mediatico del rapper è in grado di far arrivare questo messaggio (ovviamente dissacrante, se analizzato bene) a tutti. Soprattutto ai più giovani. E anche la moglie, Chiara Ferragni, ha apprezzato la scelta.

“Ma chi direbbe una cosa del genere nel 2021?”. Un endorsement ovvio e scontato che, però, si somma ala valanga di commenti comparsi, nel giro di poche ore, sui social.

(foto: da Twitter)