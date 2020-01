Il Nato Strategic Communication Centre of Excellence, la struttura dell’alleanza atlantica che si occupa delle comunicazioni, ha raccontato in uno studio, dettagliato da Italia Oggi, quanto costa comprare like, followers e commenti su social network del calibro di Instagram, Facebook e Twitter. E i numeri sono molto interessanti.

I like sui social network? Bastano dieci euro

Bastano infatti 10 euro per avere 990 follower su Facebook oppure 2.439 su Twitter, 3.846 su Instagram, 458 su YouTube. Sempre con 10 euro si comprano 11.627 visualizzazioni su Facebook oppure 4.347 su Twitter, 3.267 su YouTube, 13.158 su Instagram.

Sempre con 10 euro si comprano 200 commenti su Instagram, il social più a buon mercato quando si tratta di interazioni manipolate. «Per soli 300 euro, siamo stati in grado di acquistare 3.530 commenti, 25.750 mi piace, 20 mila visualizzazioni e 5.100 follower. Un’alta percentuale di questa somma è andata a fornitori europei, che sono più costosi e spesso meno affidabili», si legge nello studio, che sottolinea come al contrario i fornitori russi siano meno costosi.

Il Nato Strategic Communication Centre of Excellence ha acquistato interazioni da 11 provider russi e 5 europei: uno polacco, due tedeschi, uno francese e anche uno italiano.

Il commercio di interazioni non autentiche riguarda per oltre il 90% dei casi scopi commerciali. Si capisce come sia particolarmente delicato l’ambito della comunicazione social: «Gli acquirenti vanno da individui che cercano di aumentare la loro popolarità a influencer che manipolano il sistema pubblicitario online ad attori a livello statale con motivazioni politiche».

