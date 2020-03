La Boiron NON raccomanda l’omeopatia contro il Coronavirus

Con molta serietà e perfetta percezione dei proprio mezzi, l’azienda Boiron – che produce e commercializza preparati medicinali omeopatici – raccomanda di NON utilizzare prodotti omeopatici per curare il Coronavirus SARS-CoV-2 e COVID-19 e invita a seguire le direttive sanitarie del governo USA. L’account ufficiale della divisione USA della Boiron risponde a un tweet che racconta la storia di Hans-Peter Portmann del Partito Liberale Radicale che, secondo HomeopathieWatchBlog sta raccomandando l’omeopatia come una possibile strategia per la profilassi contro il Coronavirus citando, secondo l’articolo, un prodotto della Boiron.

E lo fa nella maniera più netta possibile: “Non raccomandiamo l’uso del nostro prodotto per il trattamento o la prevenzione dei sintomi di Coronavirus. Ti invitiamo a seguire le direttive dei funzionari statali e degli operatori sanitari nella crisi sanitaria in corso”. Insomma, commenta il CICAP sulla sua pagina Facebook, “sanno anche loro che in un’emergenza sanitaria bisogna usare le medicine vere”. Ma c’è anche chi ci tiene a puntualizzare con una certa cattiveria: