«L’Europa deve intervenire per difendere i curdi»

Massimo D’Alema in un’intervista rilasciata a Paolo Mastrolilli sulla Stampa auspica un intervento dell’Europa che fermi la Turchia attraverso l’ONU, ovvero la stessa posizione di Di Maio:

«L’Europa avrebbe i mezzi politici ed economici per intervenire. Anzitutto chiedendo alle Nazioni Unite una presa di posizione molto forte, oltre alla disponibilità a dispiegare una forza internazionale lungo quel confine».

Erdogan ci minaccia con i milioni di profughi che potrebbe lasciar entrare in Europa…

«Non mi lascerei minacciare, avremmo possibilità di ritorsioni economiche piuttosto pesanti. L’Europa non può sottovalutare così la sua forza».

Erdogan, che in teoria sarebbe un nostro alleato nella Nato, sta approfittando dell’incertezza europea e americana?

«Ripeto, stavolta sono in gioco i nostri valori. Quando l’Occidente ha avuto una leadership forte e la Serbia ha invaso il Kosovo per fare una pulizia etnica, noi facemmo la guerra per impedirlo. A qualcuno non piacque, ma certamente quello era un Occidente che aveva una forte convinzione dei suoi valori ed era in grado di difendere i diritti umani».