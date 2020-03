Il Coronavirus e i rischi per l’ENI

Il Copasir, il Comitato parlamentare per i Servizi, ha diffuso tra i suoi componenti un documento per accendere i riflettori dell’opinione pubblica interna e internazionale sul “rischio-Italia”. Ovvero sulla possibilità che in una fase di debolezza dei prezzi di Borsa un’impresa come l’ENI possa essere acquistata a prezzi di saldo oppure che sui suoi titoli si avvii una speculazione.

Fabio Martini spiega oggi sulla Stampa che il primo segnale è arrivato da Piazza Affari. Il titolo dell’Eni ha subito negli ultimi giorni una flessione poderosa e innaturale, che è arrivata a sfiorare addirittura il 50 per cento, un valore così basso da rendere possibile ogni azione ostile. E non c’è solo questa preoccupazione tra i servizi segreti:

Terzo fronte, quello dell’ordine pubblico nel Mezzogiorno. Sinora il contagio si è diffuso con modalità controllabili, grazie a diversi fattori, a cominciare dal pugno di ferro sfoderato dai Governatori, in particolare dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ma la vicenda dell’ospedale di Crotone, dove 300 medici si sono messi in malattia, ha fatto scattare l’allarme rosso. Non tanto per la vicenda in sé che ovviamente è tutta “endogena” ma per l’effetto-imitazione che potrebbe produrre, laddove il contagio dovesse diffondersi maggiormente.

Non è sfuggita ai radar neppure il post sui social del “Comandante Alfa”, tra i fondatori delle teste di cuoio dei carabinieri, da anni in pensione, che ha definito inutili i decreti e ha chiesto lo schieramento dell’esercito, il coprifuoco, i confini chiusi. Una sortita di natura personale, ma che è stata “attenzionata” per le suggestioni che può produrre in un’opinione pubblica facilmente infiammabile.