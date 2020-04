Il M5S e Alessandro Di Battista «sciacallo come Salvini»

Ieri Alessandro Di Battista ha pubblicato un intervento sul Fatto Quotidiano per perorare la causa del no al MES – sul quale in effetti Giuseppe Conte punta a mettere il veto – e Alessandra Cuzzocrea su Repubblica fa sapere che la mossa non è stata granché apprezzata

Ci sono molti eletti arrabbiati con Di Battista. «Il metodo degli appelli con le liste è divisivo e poco corretto», dice Crimi. E la fichiana Gilda Sportiello, in una chat comune, non esita a definire Di Battista uno «sciacallo al pari di Salvini». Se l’aria è questa, se il presidente della Commissione anti-mafia Nicola Morra ha prima firmato l’appello contro Descalzi e poi chiamato tutti per dire che lui non voleva, aveva frainteso. Se tra le firme c’è una dimaiana di ferro come la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, che dal ministro degli Esteri si è fatta addirittura sposare, si capisce come riportare l’ordine non sarà facile. Ma si proverà con un classico: oggi dovrebbe essere espulso il senatore Mario Giarrusso, che non ha restituito la parte dello stipendio promessa. E dai probiviri dovrebbe partire una procedura di sospensione nei confronti dei 4 europarlamentari “sovranisti” Corrao, D’Amato, Pedicini ed Evi che per la seconda volta – dopo il no alla von der Leyen – non hanno rispettato la decisione del gruppo.

Anche la Stampa racconta lo stesso aneddoto in un articolo in cui si parla del soccorso di Forza Italia al governo in caso di no al MES da parte dei grillini: