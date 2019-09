E intanto spunta Di Battista ministro

Mentre il MoVimento 5 Stelle si appresta a votare su Rousseau sull’accordo con il Partito Democratico con modalità molto diverse rispetto al contratto con la Lega e Beppe Grillo auspica l’ok uscendo allo scoperto, s’avanza a gran voce l’ipotesi di proporre Alessandro Di Battista nella poltrona che fu di Paolo Savona, ovvero quella di ministro degli Affari Europei. A raccontarlo è Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera:

Ma oltre ai temi i pentastellati stanno abbozzando anche una ipotetica squadra di governo da presentare a Conte e ai dem. Dopo la mossa del Pd di chiedere un passo indietro sui vicepremier, nel Movimento ha ripreso quota l’idea di proporre un altro big come papabile ministro. Il nome in questione è quello di Alessandro Di Battista: per lui si ipotizza tra i pentastellati un incarico alle Politiche europee.

Una mossa che potrebbe far storcere più di qualche naso tra i dem. «Preferiamo parlare di temi e non di ruoli», tagliano corto i Cinque Stelle. Che poi precisano sibillini: «Di certo che Alessandro sia un valore per il Movimento è cosa nota per tutti».