Ma adesso Di Battista il libro su Bibbiano se lo dà in faccia?

Vi ricordate? Era il 21 luglio scorso quando Alessandro Di Battista annunciava sulla sua pagina facebook che avrebbe curato la realizzazione di un libro su Bibbiano per Fazi Editore. Secondo le intenzioni del Dibba sarebbe stato il primo tomo frutto della sua collaborazione con l’editore e “un doveroso approfondimento” di questo “scandalo, anche perché abbiamo registrato un silenzio assordante da parte del 90% del sistema mediatico nazionale”. Ieri Dibba era in collegamento telefonico nella riunione dello stato maggiore del MoVimento 5 Stelle che ha dato l’ok sulla trattativa con il Partito Democratico e ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco anche se, come ha raccontato il Fatto, insieme a Di Maio e Casaleggio Junior era contrario all’alleanza. Ma la sua linea non è passata. E ora diventerà un problema anche dare seguito alle sue promesse letterarie.

Certo, c’è pur sempre una scappatoia. Dibba potrebbe immergersi come un sommergibile e far dimenticare tutta la storia per poi magari, se all’esecutivo andasse male, raccontare che i Poteri Forti lo hanno bloccato finora e farlo uscire dopo. Ma l’impressione, visto che anche il papà è piuttosto arrabbiato, è che sarà difficile stavolta cavarsela con una supercazzola delle sue. Niente libro, insomma. E pure niente ministero, a sentire gli ultimi rumors. Se poi la legislatura durasse davvero cinque anni, allora la situazione sarebbe anche per lui disperata, ma non seria.

