Deficit al 2,4%, Savona e Tria vogliono mollare

Chi vuole mollare sul deficit al 2,4%? Ieri nel bel mezzo dell’infuocato Consiglio dei ministri il ministro dell’Economia Giovanni Tria è uscito allo scoperto sull’ipotesi ufficialmente inesistente e infatti negata dai due vicepremier durante la giornata. Il risultato, raccontano oggi Ciriaco e Lopapa su Repubblica, non è stato esaltante:

Ma come detto c’è un fantasma con la virgola che in questo pre-consiglio informale aleggia per quasi due ore: il deficit al 2,4 per cento. Quando Tria lo indica pubblicamente, in Consiglio dei ministri si apre una prima, clamorosa crepa. Il ministro dell’Economia propone di ricalcolare il deficit al 2,1%, per sedare spread e investitori.

Il responsabile degli Affari europei Paolo Savona non parla, ma è d’accordo. Paradossalmente sono loro, i tecnici in quota Lega – che nelle ultime settimane hanno girato l’Europa e incontrato anche i vertici della Bce – a tornare alla carica. Ne hanno parlato prima con Salvini. Spiegando che la mossa non servirà magari a bloccare la procedura di infrazione, ma potrebbe arrestare la crisi sui mercati. Che è il vero macigno di queste ore. Il problema è che i due vicepremier

restano ostili all’idea. Indisponibili a mollare sul 2,4%.