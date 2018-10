L’ipotesi di rimangiarsi il deficit al 2,4%

Il Messaggero racconta oggi che dopo il downgrade di Moody’s nella maggioranza comincia a serpeggiare l’ipotesi di fare un passo indietro sul deficit:

I chiarimenti che nell’ambito del «dialogo costruttivo» il ministro Tria invierà a Bruxelles nella mattinata di lunedì conterranno essenzialmente un riepilogo delle argomentazioni usate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e soprattutto nella relazione al Parlamento, per giustificare la scelta di abbandonare il percorso verso il pareggio di bilancio. Sarà quindi menzionata la crescita ancora bassa, la distanza dai livelli pre crisi, il fatto che il debito pubblico è previsto comunque in discesa nei prossimi

anni.Il ministero cercherà di valorizzare la componente di investimenti inserita nella manovra, per giustificare l’ottimismo delle stime di crescita programmatica, e nel farlo potrebbe forse spingersi a rivederne leggermente verso l’alto la sua incidenza sul totale. Tutto ciò però non basta nemmeno ad abbassare quello 0,8% di deterioramento strutturale, a meno di non voler classificare come una tantum alcune delle misure “espansive” in programma. Ma questa scelta presenterebbe difficoltà politiche, oltre che tecniche, difficilmente superabili.

Per questo serpeggia l’idea di un passo indietro, che però Di Maio e Salvini non apprezzano per nulla: