Cosa ha scritto Vittorio Feltri su Camilleri e Montalbano

Oggi Vittorio Feltri, parlandone come da vivo, ha deciso di dare ancora spettacolo di sé pubblicando un coccodrillo su Andrea Camilleri come se lo scrittore fosse già morto. Come è accaduto per Zeffirelli, stroncato da Paolo Isotta sul Fatto, ma con il dettaglio del cattivo gusto che è tipico del Sor Littorio: la colpa di Camilleri, secondo Feltri, è la solita da cent’anni a questa parte: è comunista.

Non riusciva a capire che il marxismo era già marcio ancor prima di imporsi. E quando esso si rivelò una bufala e svanì quale neve al sole, Andrea non ebbe la forza di riconoscerne il fallimento brutale. Rimase rosso ma non di vergogna. Egli ha rivendicato fino all’ultimo la sua adesione al bolscevismo. Tuttavia l’arte non ha bandiere, e quella di Camilleri va riconosciuta per quello che è: mirabile. Non tutta, ma quasi.

Oggi, di fronte alla probabilmente prossima fine, riconosciamo allo scrittore ogni merito tecnico e a lui ci inchiniamo. L’unica consolazione per la sua eventuale dipartita è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto suo fratello Zingaretti, segretario del Partito democratico, il peggiore del mondo.