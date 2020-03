«Coronavirus, i pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire»

«Anche il dato dei pazienti in terapia intensiva può trarre in inganno. Sembra che la crescita stia rallentando, invece è solo perché non ci sono più posti di terapia intensiva (se ne aggiungono pochi con grande fatica). I pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire»: Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, non sembra voler usare mezze misure per spiegare cosa sta succedendo con l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e con COVID-19, mentre nella bergamasca il focolaio non è ancora spento.

E a chi gli fa notare che forse la situazione, pur grave, non è ancora arrivata a questo punto, Gori risponde ribadendo il punto e linkando l’intervista rilasciata da Christian Salaroli, anestesista rianimatore dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, al Corriere della Sera ( come aveva scritto già anche la Società degli Anestesisti):

«Si decide per età, e per condizioni di salute. Come in tutte le situazioni di guerra. Non lo dico io, ma i manuali sui quali abbiamo studiato». Allora è vero?

«Certo che lo è. In quei letti vengono ammessi solo donne e uomini con la polmonite da COVID-19, affetti da insufficienza respiratoria. Gli altri, a casa». Poi cosa succede?

«Li mettiamo in ventilazione non invasiva, che si chiama NIV. Il primo passo è quello». E gli altri passi?

«Vengo al più importante. Al mattino presto, con i curanti del Pronto soccorso, passa il rianimatore. Il suo parere è molto importante». Perché conta così tanto?

«Oltre all’età e al quadro generale, il terzo elemento è la capacità del paziente di guarire da un intervento rianimatorio. Quella indotta dal COVID-19 è una polmonite interstiziale, una forma molto aggressiva che impatta tanto sull’ossigenazione del sangue. I pazienti più colpiti diventano ipossici, ovvero non hanno più quantità sufficienti di ossigeno nell’organismo». Quando arriva il momento di scegliere?

«Subito dopo. Siamo obbligati a farlo. Nel giro di un paio di giorni, al massimo. La ventilazione non invasiva è solo una fase di passaggio. Siccome purtroppo c’è sproporzione tra le risorse ospedaliere, i posti letto in terapia intensiva, e gli ammalati critici, non tutti vengono intubati».