Conte e il trattamento obbligatorio sanitario per il vaccino anti COVID

C’è un principio di autodeterminazione che riguarda anche le scelte delle cure a cui sottoporsi e noi dobbiamo cercare di salvaguardarlo fino agli estremi limiti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull’obbligo o meno del vaccino anti Covid. “Io sono per questo approccio liberale. Siamo in una condizione di gestire la prova del contagio, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio e perseverare nella facoltatività del vaccino”. Le parole del presidente del Consiglio in conferenza stampa hanno provocato la reazione di molti negazionisti e anti vax. Forse dire non sarà necessario rendere obbligatorio il vaccino sarebbe stato meno brusco.