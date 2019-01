Giuseppe Conte vuole far sbarcare 15 persone da SeaWatch

Non solo donne e bambini ma un totale di 15 persone «perché non siamo gente che smembra le famiglie»: Giuseppe Conte è pronto a battere un colpo nella vicenda di SeaWatch 3 e SeaEye dopo la generosa offerta di Luigi Di Maio che riguardava solo sette persone. Il presidente del Consiglio non lascia ma raddoppia in questa gara di solidarietà e miseria umana in cui il governo italiano sta facendo una figuraccia, di certo però non peggiore rispetto a quella che sta facendo il resto d’Europa. Spiega oggi Marco Galluzzo sul Corriere della Sera:

La regia di queste ore è ovviamente quella degli uffici del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in fondo si sta trattando di una piccolissima entità di persone, appena 15, lo scoglio più grande riguarda le regole: Germania e Olanda,«che ora si sono finalmente svegliate, non è un caso che lo abbiamo fatto viste le pressioni che ricevono quotidianamente dalle due navi, la Sea Watch e laSea Eye». Ma non c’è solo questo, nella ricostruzione del governo italiano le due Ong che hanno legami di bandiera o di licenza con Berlino e Amsterdam hanno violato — aggiungono a Chigi —ogni regola di navigazione marittima: «La Sea Watch è stata contattata dalle autorità libiche, e invece ha deciso di lasciare le acque libiche per andare in quelle maltesi, una decisione contraria alle regole, molto scorretta».