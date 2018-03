Il Codacons propone Rienzi come assessore a Roma

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, come Assessore all’immagine di Roma e contro il degrado. La proposta arriva oggi dal Codacons, che ha deciso di scrivere al Sindaco Virginia Raggi in vista di un possibile rimpasto nella giunta capitolina. Crediamo sia giunta l’ora di inserire nello staff del Sindaco qualcuno che conosca a fondo i problemi dei cittadini romani e che lotti da anni in favore del decoro e contro il degrado che investe Roma – scrive il Codacons- Una nomina che non ha nulla di politico, considerate le tante battaglia portate avanti da Carlo Rienzi a tutela della città e dei suoi abitanti, e che hanno visto capitolare in tribunale anno dopo anno giunte di destra, di centro e di sinistra, senza alcuna distinzione partitica.

L’immagine di Roma agli occhi del mondo è stata negli ultimi anni pesantemente compromessa, al punto che la capitale è stata più volte oggetto di derisione e di inchieste giornalistiche da parte di testate straniere che hanno evidenziato la grave incuria imperante in città – prosegue l’associazione – Per questo riteniamo indispensabile creare un assessorato che si occupi esclusivamente del decoro della città e della lotta a tutti quei fenomeni che alimentano il degrado, danneggiando Roma e i suoi abitanti, affidandolo ad una personalità come Rienzi la cui attività per il bene pubblico al di sopra della politica è indubbia e dimostrata dalle tante vittorie ottenute dinanzi la giustizia.