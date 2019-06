Cosa voleva dire Savona quando ha parlato della “caverna di Socrate”

Piccola svista del presidente della Consob, Paolo Savona, che nel testo scritto del discorso al mercato finanziario cita il mito della “caverna di Platone” chiamandolo “caverna di Socrate”. Un errore corretto nella lettura del discorso, in cui Savona, citando il mito, parla di “caverna di Socrate, o di Platone”. Parlando della situazione italiana l’ex ministro agli Affari Europei teorico del Piano B che si diletta ad istituire parallelismi tra la politica economica della UE e quella della Germania nazista ha detto che l’Italia è vittima di “giudizi negativi prossimi a pregiudizi” da parte di “istituzioni sovranazionali, enti nazionali e centri privati”.

Come nel mito della Caverna secondo Savona “le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano un’immagine distorta della realtà”, con un “vociare a senso unico che stordisce”. L’Internet si è subito attivato per bacchettare l’ex ministro perché – spiegano – il racconto della caverna è di Platone, non di Socrate. Per la verità l’errore di Savona non è poi così grave perché come tutti sanno (o almeno tutti quelli che hanno studiato filosofia) Socrate non ha lasciato alcuno scritto. Tutto quello che sappiamo degli insegnamenti del filosofo ateniese ci è giunto grazie alle opere di Platone. Non esiste un dialogo di Socrate scritto da Socrate ma nei dialoghi è Socrate che parla. Allo stesso tempo Platone non compare mai come voce nei dialoghi.

Quando si parla del mito della Caverna generalmente si dice “di Platone” perché è appunto l’allievo di Socrate l’autore del dialogo nel quale è contenuto (La Repubblica, Libro VII). Come già per altri famosi e celebri dialoghi socratici a raccontare il mito cui Savona si riferisce è Socrate. Accusare Savona di confondere Socrate e Platone appare quanto mai ingeneroso. Si potrebbe chiedere a chi accusa Savona di aver commesso un errore marchiano di indicare un’opera platonica in cui è Platone a parlare in prima persona (risposta: probabilmente solo la Lettera VII).

Ad ogni modo al di là della polemichetta di chi pensa di aver colto in castagna uno come Paolo Savona è interessante che il Presidente della Consob abbia scelto di ricorrere all’allegoria del mito della Caverna. Perché secondo Savona «è come se l’Italia fosse collocata dentro ‘la caverna di Socrate’, dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un’immagine distorta della realtà. Per giunta in presenza di un continuo vociare a senso unico che stordisce. È compito di chi riveste posizioni di vertice della politica, dell’economia e dei mezzi di informazione rafforzare la luce e abbassare i toni per ristabilire la fiducia Sul futuro del Paese». Nella caverna ci sono l’Italia e gli italiani quindi, che si sono costruiti un’immagine della realtà in base alle immagini proiettate (dai politici) sulle pareti. Ma quelle immagini non sono la realtà.

Cosa significa questo? Il Presidente della Consob sta dicendo che l’Italia è nella Caverna e che la Caverna è l’Unione Europea e che quindi dovremmo uscire dalla UE e dall’euro? Non sembra. Savona sta forse dicendo che gli italiani sono prigionieri di una narrazione in cui siamo vittime dell’Europa e della Commissione quando in realtà queste sono solo immagini distorte della realtà che si trova al di fuori della Caverna? Invece che concentrarci sulla svista (ed è esagerato definirla tale) di Savona sarebbe più utile soffermarsi sul significato della scelta del Presidente della Consob. Cosa deve fare l’Italia? Continuare a vivere all’interno della Caverna oppure rischiare la risalita e scoprire che tutto quello che ha dato per scontato (il sovranismo, l’invasione dei migranti, l’euro che non ci fa crescere da vent’anni, la Commissione cattiva e arrogante) erano tutte balle? Per poter dire che l’Italia è nella Caverna platonica necessariamente Savona deve esserne uscito. E l’unica cosa da cui Savona è uscito in questi mesi è il governo del Cambiamento.

