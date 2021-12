Il tweet profetico di Burioni sull’ospitata in tv del truffatore col braccio di silicone

Roberto Burioni se l’aspettava: il dentista di Biella che aveva provato a farsi iniettare il vaccino in un braccio di silicone andrà in tv, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Nel dibattito sull’opportunità o meno di ospitare nelle trasmissioni televisive in prima serata i no vax, sollevato da Enrico Mentana in un post e in un’intervista a Repubblica e contrastato su La Stampa da Massimo Giletti, si inserisce anche Roberto Burioni. Il medico si era chiesto su Twitter: “Si accettano scommesse: tra quanto vedremo quello che voleva vaccinare il braccio in silicone in prima serata?”, commentando la notizia del dentista di Biella che aveva tentato di farsi inoculare il vaccino in una protesi.

Si accettano scommesse: tra quanto vedremo quello che voleva vaccinare il braccio in silicone in prima serata? — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 3, 2021

Anche Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti

Detto, fatto. L’uomo, Guido Russo, 57 anni, sarà ospite proprio di Giletti a Non è l’Arena su La 7. Una decisione, quella di Giletti, coerente con quanto affermato sull’argomento. “Io contrasto questo metodo – aveva detto – sono un anarchico di questo mestiere e porto nel mio programma ogni forma di contraddizione. Non censuro, faccio domande scomode per smascherare le fake. Ognuno a casa si farà la propria idea. Posso non essere d’accordo con Montagnier, Freccero e Cacciari, ma hanno il diritto alla parola e non solo perché sono intellettuali. Sono contrario a portare in tv solo il pensiero mainstream”. La giornalista di Domani Selvaggia Lucarelli sta con Mentana: “Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli”, ha scritto su Twitter

Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2021

Le frecciate di Giletti a Lucarelli e Mentana

Il conduttore di Non è l’Arena aveva mandato anche una frecciata diretta al direttore del Tg La7: “Non credo che Mentana sia un fascista eppure quando CasaPound lo ha invitato, lui ci è andato. Io, invece, no, sebbene da inviato avrei potuto farlo”. Qualche mese fa invece, in uno scambio con Lucarelli che gli aveva dato della “d’Urso che non ce l’ha fatta”, Giletti aveva detto: “Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall’alto di che cosa? Beh, penso che avere un po’ di umiltà sarebbe importante”.