Mentana contro i no vax ospiti in tv: “Sulla salute non si può ragionare come al Bar Sport”

Il post in cui giovedì scorso Enrico Mentana si vantava di non aver mai ospitato no vax nel suo telegiornale ha fatto pensare a una presa di posizione contro la sua stessa rete, La7, che spesso nei suoi programmi di punta dà voce a complottisti e scettici del vaccino. “Uno come Tuiach, ad esempio, non lo avrei invitato”, dice questa mattina il direttore di Tg La7 in un’intervista a Repubblica. L’ex pugile e lavoratore portuale di Trieste, celebre per le sue posizioni ultracattoliche e la sua militanza nell’estrema destra, era comparso a Non è l’arena, ospite di Massimo Giletti, il 24 novembre. Mentana afferma di non avercela con nessun collega in particolare. “Non sono l’arbitro della partita – dice – ma sono un giocatore anch’io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”. Ma nella fase più calda della pandemia “o remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente”.

Mentana sui no vax ospiti nei programmi tv

Quando gli viene chiesto il motivo per cui soggetti sempre più improbabili continuano a trovare spazio in tv risponde: “Perché secondo chi li invita dovrebbero rappresentare un diverso parere. Ma sulle modalità del loro impiego ognuno risponde della propria professionalità”. Il tema è quello di mettere a confronto “un super esperto, che ha studiato per vent’anni, con un fenomeno da baraccone che ha letto quattro cose online”. E ammette anche un “errore di gioventù”, quando nel 1997 insieme a Maurizio Costanzo mise a confronto in prima serata il metodo tradizionale di lotta al cancro con il sistema del professor Di Bella: “Fu un successo – ammette – ma fu anche una cosa estremamente sbagliata, che non rifarei”. Mentana si espone poi sull’obbligo vaccinale: “Sono d’accordo, lo ripeto dal settembre di un anno fa. Sono della generazione che ha conosciuto le malattie gravi”. E sul dibattito televisivo lapidaria è una sua risposta: “Quando si parla della salute delle persone non si può ragionare come al Bar Sport con davanti la vaschetta delle noccioline”.