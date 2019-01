«Sciacallo sarà lei e i suoi congiunti»

Uno scontro all’arma bianca sull’accoglienza riservata a Cesare Battisti ha caratterizzato oggi l’intervento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Radio 24, ospite di Maria Latella e Oscar Giannino. Bonafede ha aperto il suo intervento su Battisti e sull’accoglienza riservata al terrorista, che ha visto sfilare il ministro dell’Interno e quello della Giustizia in uniforme: Oscar Giannino gli fa subito notare che ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi non c’era nessuno (o meglio, c’era solo Mattarella insieme a Fraccaro) e il ministro della Giustizia dice che si tratta di “sciacallaggio” nei confronti del governo. A quel punto arriva la risposta di Giannino: “Sciacallo se lo tiene per lei e per i suoi congiunti”.

Se non riesci a vedere il video clicca qui

Dopo la trasmissione Giannino ha precisato su Twitter:

Ministro della Giustizia stamane in radio mi ha replicato che critiche a pantomima di ieri sua e di Salvini a Ciampino sono da sciacallo. Libero di definirmi un animale che si pasce di carogne. Stavo addentando loro, ergo se l'è detto da solo… — Oscar Giannino (@OGiannino) 15 gennaio 2019

La scelta di sceneggiare il ritorno in patria di Battisti è stata criticata anche da Marcello Sorgi sulla Stampa: