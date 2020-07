Oggi sul suo blog Beppe Grillo ospita una lettera in romanaccio di Franco Ferrari in cui si sostiene la curiosa tesi secondo la quale Roma non si meriterebbe una brava sindaca come Virginia Raggi. Ma la verità è che i romani saranno pure “gente de fogna”, come dice il simpatico nuovo amico di Beppe che inventa contestazioni per dire che siamo degli ingrati. Però a prescindere da lui questa è l’ennesima prova che nella Capitale la situazione è sempre più disperata e sempre meno seria

Beppe Grillo, Virginia Raggi e i romani “gente de fogna”

Secondo il fans settantenne della Raggi lei dovrebbe andarsene con lui e la sua famiglia dalla città che non la merita perché i romani la criticano mentre “li cavalli se vedeno all’arivo” (e quindi bisognerebbe stare in silenzio fino a fine corsa, cosa che non succede nemmeno all’ippodromo).

A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n’annamo via da sta gente de fogna. Lassa perde. Nun te spormonà, sta a fa un bucio de culo, puro senza rubbà, e , chi te critica quà, chi te critica là, chi c’ha er pupo sur fòco, e, jielo devi da tojie, e n’artra che se lamenta che nun je risponni, che nun la vai a sentì, che c’ha puro lei quarche cosa da lamentasse. E che cavolo! Se chiama Virginia, mica è la Madonna der Divino Amore! Quella, dice , che fà li miracoli. Sò de Roma, e sò settant’anni che ce vivo, e, ogni quarvorta che vinceva un sindaco, me mettevo de buzzo bòno a vedè quello che faceva. A Roma se dice che: li cavalli se vedeno all’arivo! E io li ho sempre giudicati alla fine de la corsa. Voi no, cari romani, voi dovete da rompe er ca’… sempre. Nun è da oggi. Sò circa tremila anni che rompete li cojoni, ma nun fate mai gnente pé dà na mano, anzi, giù botte!

Per raccontare l’ingratitudine dei romani contro la pòra sindaca il poeta grillino fa riferimento a un post pubblicato sulla pagina della sindaca in cui si parla dell’illuminazione portata a via Pomigliano D’Arco nel VI Municipio, da 40 anni senza illuminazione pubblica.

A differenza di quello che racconta il simpatico 70enne, sulla pagina della sindaca non ci sono contestazioni se non quella di una cittadina che fa notare come l’effetto stage del video non corrisponda alla realtà del quartiere: “Un buco di Strada, avete messo 4 lampadine e vi siete portati la troupe come per inaugurare il nuovo stadio, tutti a guardare per aria (naturlamente tutta gente ad hoc) nessuno che guarda la strada DISSESTATA e i cumili di immondizia. Tra un anno si vota e capirà che questi video per allocchi non sono serviti a niente”.



Come d’abitudine, la cittadina viene rintuzzata sin dal primo momento a colpi di è corpa dell’artriii da gente che in massima parte non abita a Roma e quindi non ha modo di confrontare le mirabolanti promesse della giunta sui trasporti (più bus, più metro, più tutto) e l’immondizia (porteremo la differenziata al millemila per cento) e la triste realtà odierna che ha visto una diminuzione del servizio pubblico insieme a nessuno sconto o quasi sulla tariffa rifiuti che continua a essere una delle più alte d’Italia a dispetto di servizi non eccellenti, disciamo.

Se per caso qualcun altro si azzarda a far notare che ci sono condizioni più gravi che forse andrebbero risolte con maggiore priorità, subito arriva il cittadino a dire che la sindaca non ha la bacchetta magica (gli altri sindaci invece notoriamente sì, ma se la sono portata via per farle dispetto).

Guai poi ad azzardarsi a ricordare questa foto che simboleggiava il no a qualunque discarica per Roma mentre l’amministrazione Raggi ha indicato una nuova discarica per Roma proprio a Monte Carnevale, a due passi da Malagrotta. Di questa storia non è purtroppo ancora disponibile un video coreano di propaganda nella pagina della sindaca, che servirebbe, in teoria, a comunicare le scelte dell’amministrazione ai cittadini. Eppure, faceva sapere anche tempo fa Il Messaggero, tra gli assunti dalla giunta in questi anni ci sono “30 addetti che si occupano soltanto di comunicazione: scrivono i comunicati e curano i rapporti con la stampa per la sindaca e i suoi assessori, seguono i social di tutti i componenti della giunta. Soprattutto danno di fatto forma alla strategia del Campidoglio con le loro uscite multimediali. Non a caso a guidarli c’è il portavoce della Raggi. Una squadra che lavora 24 ore su 24 e che costa alle casse comunali circa 1,6 milioni di euro in stipendi”. Insomma, i romani saranno pure “gente de fogna”, come dice il simpatico nuovo amico di Beppe che inventa contestazioni per dire che siamo degli ingrati. Però a prescindere da lui questa è l’ennesima prova che nella Capitale la situazione è sempre più disperata e sempre meno seria.