Dopo l’hotel di Ischia che ti fa lo sconto se stai con Salvini, ecco il Bed & Breakfast che offre un prezzo d’occasione ai free e ai no-vax. Il B&B Vitellia Bellegra Roma sulla sua pagina Facebook ha lanciato la clamorosa offerta con sconto dal 70 al 90% e “prezzo pieno per gli altri”. Il B&B si trova a Bellegra, vicino a Palestrina sulla via Vitellia e su Tripadvisor è glorificato da due recensioni con voto medio 4,5 su 5.

Il B&B che ti fa lo sconto se sei no-vax

L’ideona dello sconto ai no-vax è stata accolta con “viva e vibrante soddisfazione” da alcuni utenti: “mi sa che faccio un salto, pago con lo sconto e quello che risparmio, magari, lo lascio di mancia!”, scrive ad esempio Marco, anche se c’è chi ha notato che c’è qualcosa che non va: “Pensavo fosse un fake! Grazie da parte di tutti i bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e che grazie alla vostra ignoranza rischiano molto di più. Complimenti”, segnala Elisa. Tra i commenti c’è chi ricorda che se ci sono gelaterie che possono dire che i no-vax non sono benvenuti, allora è giusto che ci sia anche chi li vuole. Anzi, Stefano dice che potrebbe essere nata una nuova moda: “Bravissimi, vi faccio tutta la pubblicità possibile, seguo il vostro esempio offrendo sconti a free vax e no vax e invito tutti a fare altrettanto. È la migliore risposta possibile a queste discriminazioni. Loro discriminano, vietano e obbligano, noi facciamo regali. Diffusori di odio, mangiatevi il fegato da soli”.

Naturalmente non tutti sono d’accordo, ma l’admin della pagina FB ci tiene a far sapere che questa non è un’iniziativa razzista: “Io non ghettizzo nessuno, è solo che dopo un anno molto stressante per chi lotta per la liberà di scelta, ho deciso di offrire una giusta ricompensa, non ho detto che gli altri non li accetto. I trend che girano, sono sistematicamente del Sistema, vedi il gelataio di Butac, io lo faccio per solidarietà con un popolo che lotta, di cui mi sento parte integrante”. Ma c’è anche chi pone un quesito corretto: “Come fai a sapere chi è no-vax e chi no?”. In effetti basterebbe fingere per stare nel B&B con il 90% di sconto. Sarebbe un bello scherzo…