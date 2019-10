Nella legge di bilancio 2020 è previsto che sulla cedolare secca per i contratti di affitto a canone concordato l’aliquota aumenti dal 10 al 12,5%. A legislazione invariata sarebbe aumentata fino al 15%. Rimane invariata al 21% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone libero.

L’aumento della cedolare secca al 12,5% per gli affitti a canone concordato

La norma non è vista ovviamente con grande favore da inquilini e proprietari, ma anche dagli esperti: “La possibilità che la cedolare secca sugli affitti disciplinati dagli accordi territoriali (cosiddetti concordati) salga dal 10 al 12,5%, come si evince dal Documento programmatico di bilancio, certifica in maniera inequivocabile la mancata comprensione dei fenomeni in atto”, dichiara Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma. “In una fase in cui il mercato della locazione e’ esposto alla spietata concorrenza degli utilizzi temporanei (affitti brevi)- spiega Dondi – qualsiasi provvedimento che riduca la redditivita’ dell’opzione tradizionale comporta inevitabilmente uno spostamento di offerta verso le forme di utilizzo degli immobili più profittevoli”.

Per Nomisma, a risultare penalizzati non saranno tanto i proprietari, che sapranno riorientare prontamente le proprie scelte, quanto le famiglie, in particolare quelle disagiate, che si troveranno di fronte un’offerta sempre piùesigua e un contesto sempre più competitivo. “In una fase in cui una lettura informata dei fenomeni consigliava una detassazione delle forme di utilizzo più favorevoli all’inquilinato, si e’ scelto di andare in senso opposto- conclude l’amministratore delegato di Nomisma – Il costo sociale del risicato aumento di gettito che un approccio meramente contabile ha consentito di stimare rischia di rivelarsi elevatissimo. La speranza e’ che una sopraggiunta consapevolezza consenta di evitare il più clamoroso degli autogoal” .

