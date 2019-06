Annalena Baerbock: come i Grünen salveranno l’Europa

Annalena Baerbock, co-presidente dei Grünen tedeschi che hanno ottenuto un grande risultato in Germania alle elezioni europee, racconta oggi a Paolo Valentino del Corriere della Sera gli obiettivi dei Verdi come parte dei nuovi partigiani d’Europa:

Il prossimo obiettivo dei Verdi è diventare primo partito in Germania?

«Non siamo ossessionati dai sondaggi, lavoriamo per assumerci responsabilità e poter tradurre in pratica le nostre idee».

Joschka Fischer, il vostro padre nobile, dice che il successo elettorale comporta per i Verdi grandi responsabilità e sfide. Siete pronti?

«Prendiamo molto sul serio, a tutti i livelli, il fatto che così tante persone ci diano fiducia e contino su di noi. Al Bundestag rimaniamo opposizione ed è difficile avere una maggioranza sulle nostre proposte di legge, che continuiamo comunque a fare per indicare soluzioni alternative. Ma ovviamente vogliamo agire sull’intero territorio nazionale, nei Land e nei comuni dove in molti posti siamo diventati il primo partito».