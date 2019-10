A Ferrara il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta si sono aumentati lo stipendio, adeguandolo agli emolumenti tabellari del Testo unico degli enti locali dopo il taglio operato dal suo predecessore.

Alan Fabbri: il sindaco leghista di Ferrara si aumenta lo stipendio

La giunta precedente si era tagliata il compenso del 10 per cento, destinando il denaro risparmiato a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato dalla camera di commercio. Il presidente del consiglio comunale si era abbassato lo stipendio del 15 per cento. La nuova amministrazione ha ripristinato il salario e ha inoltre proposto e votato l’aumento dell’indennità del nuovo presidente del consiglio – il leghista Lorenzo Poltronieri -, che da 2.720 euro al mese torna a prendere 3.217 euro. Il sindaco adesso guadagna 6.400 euro al mese, contro i 5.900 del predecessore. Il suo vice 4.800 (da 4.427 nella legislatura precedente) e gli assessori 3541 euro anziché 2842.

A Ferrara la vittoria della Lega era stata festeggiata con la copertura dello striscione dedicato a Giulio Regeni tramite bandiera del partito. A settembre poi il Comune ha ordinato 385 crocifissi, in vista dell’avvio dell’anno scolastico: l’amministrazione ha voluto dotare dell’arredo le scuole di sua proprietà, dopo aver fatto un censimento sul numero di aule sprovviste per una spesa complessiva di 1700 euro.

“L’aumento è dovuto alla necessità di avere una visione macroeconomica molto più ampia, positiva e sistemica da parte di chi amministra”, si è giustificata l’assessore al Personale Angela Travagli. Fabbri invece ci ha tenuto a precisare che si tratta di un adeguamento dentro i limiti di legge e non di un aumento, definendo “atto demagogico e strumentale” la riduzione che era stata decisa dall’amministrazione precedente. Curiosamente però non ne ha parlato sulla sua pagina facebook, dove invece ha celebrato gli arresti della polizia di Stato nei confronti della mafia nigeriana.

