Il sindaco leghista spiega (anche a Salvini) che i buoni spesa non sono da 7 euro

Vi ricordate? Venerdì scorso il noto fustigatore di costumi (altrui) Matteo Salvini su Facebook era stato severissimo nei confronti di quei buontemponi del governo Conte, che volevano dare la miseria di 7 euro a testa agli italiani con i buoni spesa costruiti con i 400 milioni stanziati attraverso la Protezione Civile.

Certo, un po’ tutti avevano spiegato al Capitano che dell’ordinanza aveva capito poco o nulla, visto che i soldi non erano destinati a tutti ma alle famiglie bisognose. Ma è bello che nell’occasione a confermare a Salvini che non capisce mai quello che gli succede intorno è un suo pupillo, ovvero il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il quale oggi sulla sua pagina facebook ha pubblicato un video – del quale riportiamo un breve estratto – in cui spiega che i buoni “saranno da 20 euro ciascuno, spendibili in tutti i negozi di prossimità e nei supermercati della città per acquisti alimentari o di altri generi di prima necessità, saranno nominali e verranno consegnati direttamente a casa a chi ne farà richiesta”, aggiunge il sindaco, e i beneficiari potranno riceverne “fino ad un massimo di 15 al mese per nucleo familiare, che dovranno essere spesi entro il 31 maggio”. In totale si tratta di “Fino a 300 euro di buoni spesa per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus: così sosteniamo, mettendo a disposizione di questo servizio sei diversi numeri di telefono, i ferraresi colpiti economicamente dal lockdown”. In una nota stampa il Comune di Ferrara ha ulteriormente spiegato il senso dell’iniziativa:

“Il senso di questo contributo- aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Cristina Coletti- è dare una mano a chi non usufruisce già di altri aiuti, come i lavoratori che hanno perso il lavoro senza godere di ammortizzatori sociali, i lavoratori precari o stagionali e quelli in cassa integrazione, o i professionisti a cui, improvvisamente, è venuta a mancare un’importante parte del reddito”. Senza dimenticare, aggiunge l’assessore, “i nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico e quelli con componenti afflitti da gravi patologie o disabilità, o comunque tutti quelli che si trovano in particolari condizioni di disagio economico per sospensione dell’attività professionale o imprenditoriale per l’emergenza coronavirus”.

Per questi, conclude, “stileremo un elenco aperto di accesso al beneficio, dando priorità a chi non hanno mai ricevuto un sostegno pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili”. I buoni spesa, ricorda l’amministrazione, saranno utilizzabili “esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessita’, con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici, e saranno poi rimborsati con bonifico dal Comune agli esercizi commerciali convenzionati”. Esercizi che saranno individuati “sulla base delle semplici manifestazioni di interesse che giungeranno tramite mail o telefono, anche con il supporto delle associazioni di categoria”, e che “saranno tenuti a verificare l’identità di chi utilizza il buono, che dovrà quindi presentarsi munito di un documento d’identità”. Per la consegna dei buoni, infine, il Comune e l’Asp “si avvarranno di Enti del Terzo settore o della Protezione civile, autorizzati agli spostamenti”.