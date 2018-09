L’Air Force Renzi? È ancora a carico dell’Italia

Ilario Lombardo sulla Stampa oggi ci racconta una storia favolosa a proposito dell’Air Force Renzi, ovvero l’Airbus 340-500 targato I-Taly che ha un contratto di leasing molto oneroso e che il MoVimento 5 Stelle aveva annunciato di aver dismesso. Ebbene, l’aereo è invece ancora in carico all’Italia:

In molti ricorderanno lo show di fine luglio, videodiffuso sui social e rilanciato dal premier Conte, di Di Maio e Toninelli nell’hangar di Fiumicino, per annunciare lo straccio del contratto e un «risparmio di 108 milioni di euro». Pare che le cose non siano filiate lisce.

Da Palazzo Chigi apprendiamo che Etihad ha risposto e ha detto di non sapersene che fare dell’aereo, e di non volersi accollare i costi dello smantellamento. Di fatto un contratto è in essere e anche se i commissari di Alitalia e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta hanno annunciato di aver disdetto il leasing, in un contratto esiste una controparte. E allora meglio dirottarlo su un altro palcoscenico promozionale. Il museo, il memento per gli spreconi.