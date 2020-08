Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino per il 29 agosto: 171 casi, 103 a Roma

La situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio dopo i 166 casi di ieri nel bollettino della regione: 171 casi, 103 solo a Roma. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino per il 29 agosto

Il bollettino presica che si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%). Nella Asl Roma 1 sono 32 i casi nelle ultime 24 oree di questi sedici i casi di rientro, quattordici con link dalla Sardegna, uno dalla Spagna e uno dalla Grecia. Otto sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi ventisei i casi di rientro, diciassette con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, due dal Molise, uno dalla Campania, uno dall’Abruzzo, uno dalla Grecia, uno dalla Croazia e uno dalla Francia. Sono otto i casi positivi già in isolamento. Nella Asl Roma 3 sono 16 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi dodici sono di rientro, dieci con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Sicilia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione

Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quattro casi con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e uno da Tenerife (Spagna). Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24 ore e di questi nove con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, due dall’India e uno dalla Campania. Due sono contatti di casi gia’ noti e isolati. Nelle province si registrano 37 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono diciotto i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna, uno dall’Argentina, uno dalla Spagna, uno dall’India, uno dall’Albania, uno dalla Romania, uno dalla Toscana e uno dalle Marche. Quattro casi hanno link con un cluster noto e isolato. Nella Asl di Frosinone si registrano dieci casi e di questi uno con link dalla Sardegna, sei dalla Puglia e uno dall’Emilia-Romagna. Nella Asl di Viterbo sono cinque i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e quattro contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono quattro i casi e sono tutti con link dalla Sardegna.

L’assessorato regionale alla Sanità rende noto che è stato quintuplicato il numero di tamponi e test rapidi effettuati nell’ultima settimana nel Lazio. “Un grande sforzo di messo in campo per il testing e il tracciamento. Ieri sono stati effettuati oltre 14 mila tamponi con un tempo medio di 48-72 ore per avere i risultati. “Se ci sono ritardi sono dovuti alla mole enorme degli ultimi giorni” sottolineano dall’assessorato aggiungendo che comunque si stanno “estendendo i test rapidi con risposta in mezz’ora oltre che negli scali di Fiumicino e Ciampino e al porto di Civitavecchia anche ai drive-in. Così non c’è attesa di refertazione”. E intanto sono 7 i nuovi positivi individuati ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con i test rapidi. Lo rende noto l’Unità di Crisi Covid 19 del Lazio spiegando che nello “scalo di Fiumicino sono stati individuati 6 nuovi positivi asintomatici e si tratta di cittadini italiani (tre residenti a Roma, uno in Campania, uno in Basilicata e uno in Toscana) di rientro dalla Spagna e dalla Grecia. Un nuovo caso positivo è stato individuato all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino spagnolo di rientro da un Paese oggetto dell’ordinanza del Ministero della Salute”. “Da inizio attività – prosegue l’Unita’ di Crisi – i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 168, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”

