Il commento sessista di Ivan Zazzaroni alla collega Claudia Mercurio |VIDEO

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport si è rivolto a Claudia Mercurio, ideatrice e conduttrice della trasmissione Il bello del calcio, con un commento sessista durante la puntata andata in onda il 26 settembre .

«Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo, anche davanti», ha detto Zazzaroni a Mercurio, che gli chiede: «In che senso?». A questo punto Zazzaroni, facendo un gesto con le mani, chiarisce il senso della frase e il riferimento al seno della giornalista.

Il commento sessista di Ivan Zazzaroni, una “scena triste”

Lo spezzone del programma è stato postato su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela, che l’ha definita una «scena triste».

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita del suo seno: “Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti”. Il programma si chiama “Il Bello del Calcio”. Scena triste. pic.twitter.com/jOCDL0k1bt

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

Al momento non sembra che Zazzaroni si sia scusato per il commento sessista rivolto alla collega e anche Mercurio non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. La giornalista aveva comunque tentato di obiettare in puntata, rispondendo «ma che dici?» al commento di Zazzaroni. Non è la prima volta che Ivan Zazzaroni viene criticato per i suoi commenti sessisti. Durante una puntata della trasmissione Ballando con le stelle dell’edizione andata in onda due anni fa, Zazzaroni – nel ruolo di giurato – ha rivolto facendo dei commenti simili, inopportuni e sessisti, alla ballerina Anastasia Kuzmina.

Il fatto che le donne che fanno parte del mondo dello sport, sia come sportive che come giornaliste che si occupano di questo tema, debbano affrontare comportamenti sessisti o dei veri e propri abusi dimostra quanto la cultura dello stupro sia radicata nella società. Lo dimostra quanto accaduto di recente a Linda Cerruti, nuotatrice artistica, ha ricevuto una serie di commenti volgari e sessisti per una foto che aveva postato sui social in cui posava con le 8 medaglie vinte nel corso dell’ultimo campionato europeo che si è svolto a Roma. Cerruti ha deciso di denunciare gli autori di quei commenti.