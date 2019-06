Gli utenti segnalano che la linea Vodafone ha problemi in tutta Italia. I problemi riguardano sia internet che la telefonia. C’è chi segnala problemi anche alla linea fissa. Nessuna risposta o annuncio dal gestore telefonico su Twitter. In compenso c’è anche chi si chiede dove siano finiti i suoi soldi impegnati nelle “rimodulazioni” (ovvero negli aumenti) della bolletta. Dopo un’ora e trenta e più di disservizio Vodafone non ha ancora spiegato nulla su quanto sta accadendo.

#vodafonedown having some service issue in Italy in the last hour @VodafoneIT pic.twitter.com/KXxJZzVC2S — maxvurro (@maxvurro) 13 giugno 2019

Vodafone down in tutta Italia

Da circa un’ora il sito Downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topic e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business. In particolare in molti segnalano il problema all’account Twitter Vodafone Italia, che però non ha ancora in alcun modo risposto alle segnalazioni degli utenti:

3

Un’altra particolarità della situazione paradossale è che non funziona nemmeno il servizio clienti. Anche Vodafone Ireland segnala problemi: il punto sarà la bandiera?

Altri segnalano un problema alle maggiori compagnie telefoniche (che però non sembra toccare l’Italia) mentre alcuni segnalano problemi in Regno Unito, Portogallo, Grecia e Repubblica cieca. C’è anche chi dice che il down in Irlanda (e in Italia) dipende da un non meglio precisato “attacco” proveniente dalla Scozia.

I problemi in Portogallo sono segnalati anche da altri. Il sito Internet Outage segnala a partire dalle 3,35 pomeridiane gravi problemi in Grecia, Italia e Portogallo e minori problemi di connettività in altri paesi.

Secondo Vodafone Portugal i problemi nel paese sarebbero in via di risoluzione.

L’angolo involontariamente comico della vicenda è che su alcuni siti che raccontano il down di Vodafone è presente la pubblicità della fibra. Diversi utenti segnalano di aver superato il down Vodafone e aver ripristinato la linea cambiando i DNS con quelli di Google: “Allora, dato che alla # vodafone se ne fregano, vi spiego come fare: PER RISOLVERE I PROBLEMI DI CONNESSIONE CAMBIATE LE IMPOSTAZIONI DNS DEL VOSTRO DISPOSITIVO INSERENDO I DNS GOOGLE, ovvero: primario 8.8.8.8 e alternativo 8.8.4.4 COSÌ RITORNATE ONLINE”.

