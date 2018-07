Così Renzi ha comprato la villa a Firenze

Un mese fa La Verità pubblicò la notizia dell’acquisto da parte di Matteo Renzi di una villa con ampio giardino a Firenze; l’ex presidente del Consiglio smentì attraverso il suo portavoce negando la conclusione della trattativa con l’interessato, rimasto anonimo. Oggi Davide Vecchi sul Fatto scrive che Renzi ha perfezionato l’acquisto della villa fiorentina a pochi passi da piazzale Michelangelo:

Lunedì pomeriggio è tornato nello studio del notaio Michele Santoro per firmare il rogito. Si è presentato da solo con la procura firmata dalla moglie, Agnese Landini. In questo stesso studio, a metà giugno, aveva firmato il preliminare e versato 400 mila euro d’acconto con quattro assegni circolari da 100 mila euro ciascuno. Mancavano 900 mila euro. Per i quali il senatore del Pd ha provveduto con un mutuo. […]

Una villa da 276 metri quadri calpestabili, 11,5 vani distribuiti su due livelli, con un salotto triplo open space, grande cucina, tre camere con altrettanti bagni, studio e terrazza. Oltre a un parco da 1.580 metri quadri. Il tutto in via Tacca, una strada chiusa che termina con la storica residenza Spadolini e confina con il viale che porta a piazzale Michelangelo. Una delle zone non solo più belle ma anche esclusive e ricercate di Firenze. Per un prezzo ritenuto da molti immobiliaristi cittadini ottimo: 1,3 milioni.