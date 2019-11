Il matto che si tuffa dietro l’inviata di Quarto Grado a Venezia

Il momento top della trasmissione Quarto Grado è la scena in cui un tizio si tuffa dietro l’inviata a Venezia, immortalato in questo video pubblicato su Twitter:

L’abitudine di tuffarsi a Venezia non è isolata: in questo servizio del tg regionale che risale al 2018 vediamo un tuffo dal Ponte di Rialto sul Canal Grande:

Venezia, città sempre più maltrattata. Ennesimo tuffo, dal Ponte di Rialto, sul Canal Grande. Il gesto fra risate e gli incitamenti di chi ha assistito alla scena. Dei due protagonisti si sono perse le tracce. Indignati i cittadini. Dario Giordo. Montaggio Serena Ginevra Zambon pic.twitter.com/GMX81hU5oS — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) April 16, 2018

Intanto per fortuna tanti ragazzi si sono mobilitati per dare una mano come volontari ai veneziani in difficoltà:

🔴Emergenza Venezia. “Grazie angeli dell’acqua alta”: cosi’ il Patriarca di Venezia ai tanti ragazzi che si sono mobilitati per aiutare i veneziani in difficolta’. Le storie dei volontari e la citta’ in ginocchio. #maltempo #venezia #tg1 pic.twitter.com/Lvx4QIoBTf — Tg1 (@Tg1Raiofficial) November 15, 2019

