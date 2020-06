Il rigore di Dragowski su Caicedo che ha deciso Lazio-Fiorentina

Ieri la Lazio ha battuto la Fiorentina per 2 a 1 in rimonta tenendo viva la lotta per lo scudetto con la Juventus ma il rigore provocato dal portiere dei viola Dragowski per fallo su Caicedo e poi realizzato da Immobile sembra molto discutibile

Ieri la Lazio ha battuto la Fiorentina per 2 a 1 in rimonta tenendo viva la lotta per lo scudetto con la Juventus ma il rigore provocato dal portiere dei viola Dragowski per fallo su Caicedo e poi realizzato da Immobile sembra molto discutibile. Nell’azione Caicedo viene atterrato in area da Dragowski in uscita, l’arbitro concede il rigore che Immobile trasforma nell’1-1. Il finale di gara è molto confuso e disordinato, ma viene risolto all’83’ dal destro piazzato di Luis Alberto, che ribalta la situazione e porta i biancocelesti sul 2-1.

“La palla andava sull’esterno, è stato bravo Caicedo che è andato un po’ a cercare il portiere con la gamba”, ha detto l’allenatore della Fiorentina Iachini dopo la partita. La moviola di Edoardo Lusena sulla Gazzetta dello Sport spiega oggi perché non è intervenuta la VAR:

Al 66’ Caicedo sa trovare con mestiere un rigore: Dragowski si assume un rischio che gli è fatale. Caicedo trova infatti la gamba del portiere viola e l’arbitro Fabbri indica il dischetto. Caicedo sembra già in caduta, ma l’arbitro è certo e ripete: «L’ha preso, l’ha preso», nulla può quindi il Var davanti a una valutazione chiara

Mentre dalla prima angolazione sembra che non ci sia alcun contatto, da quest’altra Dragowski sembra toccare il piede destro di Caicedo, ma l’attaccante della Lazio è comunque già in caduta quando il portiere della Fiorentina lo tocca.

