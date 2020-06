Il video dell’uomo che spara contro la folla a Louisville

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita a seguito di spari a Louisville, nel Kentucky (Usa), contro la folla che protestava in un parco per la morte di Breonna Taylor, una giovane afroamericana uccisa dalla polizia lo scorso marzo. In una serie di tweet, il dipartimento locale di polizia, riporta Nbc, ha dichiarato di aver ricevuto le chiamate intorno alle 21 (ora locale, le 3 in Italia) per spari vicino a Jefferson Square Park. Una persona è morta sul posto mentre poco dopo sono stati segnalati altri spari che hanno causato il ferimento di un’altra persona, portata in ospedale non in pericolo di vita. Un video diffuso dai media americani mostra un uomo sparare una decina di colpi contro la folla che cercava di mettersi al riparo. “Sono profondamente rattristato dalla violenza scoppiata questa sera a Jefferson Square Park, dove erano raccolti coloro che esprimevano le proprie preoccupazioni”, ha twittato il sindaco Greg Fischer. “È una tragedia che quest’area di protesta pacifica sia ora una scena del crimine”. Il video girato a Jefferson Square Park è stato estratto dal livestream Facebook di uno dei manifestanti più vocali di Louisville e si vede il momento in cui un uomo comincia a sparare:

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG

— John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020