Il vaccino per il Coronavirus in Italia arriva a fine autunno?

Il vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e per COVID-19 potrebbe arrivare a fine autunno. Il pronostico è di Walter Ricciardi e riguarda la sperimentazione in atto nell’Unione Europea e la possibilità che la procedura venga validata molto presto:

Sul fronte vaccini arriva anche la conferma dell’alleanza a quattro, ma la strategia si deciderà domani nel vertice tra i ministri della Salute dell’Ue. Al quale Speranza si presenterà portandosi in tasca l’opzione per quelli della Johnson&Johnson e dell’AstraZeneca, che lo sta sperimentando insieme all’università di Oxford e alla nostra Irbm. «Tra le otto sperimentazioni in corso sono le due più avanzate», ammette il super-consulente di Speranza, Walter Ricciardi. «Ci stiamo organizzando perché il vaccino venga prodotto in Italia e per essere tra i Paesi leader. Se le cose vanno bene, in autunno o al massimo quest’inverno potremmo avere le prime dosi per gli italiani», è la previsione.