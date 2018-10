Cosa pensano gli italiani dell’uscita dall’euro e del ritorno alla lira

Oggi Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera racconta i risultati di un sondaggio IPSOS che si concentra sul rapporto tra gli italiani e l’Unione Europea e sulle ipotesi-possibilità di un ritorno alla lira e di un abbandono della moneta unica. La rilevazione prima indaga l’opinione degli italiani sullo scontro tra governo italiano e Bruxelles:

Riguardo alle azioni future, prevale l’idea che il governo dovrebbe trovare un accordo con l’Europa per ottenere maggiore flessibilità e fare crescere la nostra economia (54%), mentre il 18% (36% tra i leghisti e 32% tra i pentastellati) ritiene che l’Italia dovrebbe decidere i parametri di bilancio in autonomia, coerentemente con il «me ne frego dell’Europa» pronunciato da Salvini nei giorni scorsi; a costoro si contrappone il 15% che sostiene l’ortodossia Ue e chiede che vengano mantenuti gli impegni presi.

Le preoccupazioni Ue dividono l’opinione pubblica: il 40% le ritiene infondate, volte a screditare il governo italiano, mentre il 39% le considera realistiche perché mettono a repentaglio la situazione finanziaria del Paese e il 21% non si esprime. Quanto alle critiche, il 38% prevede che l’esecutivo ne esca rafforzato perché l’Ue è screditata, mentre il 35% è del parere contrario. Su questo aspetto, peraltro, oltre un italiano su quattro (27%) non è in grado di esprimersi.

Stabile anche la quota dei favorevoli all’«Italexit», nell’ipotesi (al momento irrealistica, tenuto conto dei vincoli previsti all’articolo 75 della Costituzione) di un referendum sulla nostra permanenza in Europa: la maggioranza assoluta (54%) voterebbe per rimanere, mentre uno su quattro(25%) opterebbe per l’uscita. E se si votasse per scegliere tra la lira e l’euro, si registra un calo costante dei favorevoli al ritorno alla lira che negli ultimi 12 mesi passano dal 34% a l27%, mentre i favorevoli a mantenere l’euro salgono al 61% dal 53% dell’ottobre 2017.