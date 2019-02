Lifting al pesce e sbiancamento della mozzarella: le truffe a tavola sono servite

Il sesto Rapporto sui crimini agroalimentari elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare, racconta che il volume d’affari delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro, con un balzo del 12,4% nell’ultimo anno.

Nel 2018 si è confermata anche l’impennata di fenomeni criminali con furti di trattori, falciatrici e altri mezzi agricoli, gasolio, rame, prodotti (dai limoni alle nocciole, dall’olio al vino) e animali con un ritorno dell’abigeato con veri e propri raid organizzati a livelli quasi militari strettamente connessi con la macellazione clandestina. A tutto questo – osserva il Rapporto Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare – si aggiungono racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione nelle campagne mentre nelle città, silenziosamente, i tradizionali fruttivendoli e i forai sono quasi completamente scomparsi, sostituiti da egiziani indiani e pakistani che controllano ormai gran parte delle rivendite sul territorio: quasi un “miracolo all’italiana” affiancato però dal dubbio che tanta efficacia organizzativa possa anche essere il prodotto di una recente vocazione mafiosa per il marketing.

Dei prodotti venduti a tavola parla oggi Francesco Grignetti su La Stampa. Un esempio è quello del miele «tagliato» con sciroppo di riso o di mais, o anche con sciroppi zuccherini, e che viene utilizzato per produrre biscotti al miele che costano così un decimo del costo del vero miele. Poi c’è il pesce e il «lifting» al cafados, ovvero una miscela inventata in Spagna di acidi organici e acqua ossigenata, mescolata a ghiaccio, che consente di dare freschezza apparente al prodotto. L’uso del «cafados», vietato in Italia, sembra mantenere inalterate per oltre una settimana le caratteristiche del pesce. E c’è anche la mozzarella:

La mozzarella di bufala può essere sbiancata con carbonato di soda e perossido di benzoile. È la raccapricciante scoperta di un’inchiesta della Guardia di Finanza a Caserta. L’azienda Bellopede faceva passare per mozzarella dop un prodotto miscelato con latte di mucca, vecchio di 7-8 giorni, trattato con la soda caustica per abbatterne la carica batterica, e farlo così passare alle analisi di laboratorio.

Infine ci sono le frodi sulla carne: la bistecca arriva da macelli clandestini senza alcun controllo sanitario, sia sulla carne che sui locali nei quali viene sezionata, tantomeno sulle procedure igieniche usate dai «macellai» per il lavoro.

