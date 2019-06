«Vero, governo con Salvini e Di Maio, ma non è niente di serio»

Forse Giovanni Tria sta un po’ esagerando. O meglio: nell’ansia di dimostrare che il suo governo è serio forse rischia di far arrabbiare Salvini e Di Maio sminuendo la loro portata all’interno dell’esecutivo. Ieri, ad esempio, come racconta Il Messaggero, ha cercato di mettere una pezza sulla persistente fibrillazione politica e conseguente incertezza sulle mosse e sugli scopi ultimi dell’Italia.

Si rivolge a qualche centinaio di esponenti di società finanziarie riuniti da Euromoney Institutional Investor, una delle più grandi società europee di informazione finanziaria e di business. Tria non fornisce nuove cifre e indicazioni precise sul modo in cui cercherà di convincere Bruxelles e i governi dell’Eurozona per evitare la procedura sul debito. In un rapido botta e risposta cerca di mettere in fila i “paletti” della risposta italiana,di sostanziare la speranza che tutti si aggiusti.

Che siano convincenti è da vedere. Tria non strappa gli applausi. Prima l’incontro al lussuoso Landmark Hotel Mary le bone, per aprire il Global Borrowers & Bond Investors Forum (ci sono anche finanzieri e ministri dell’area mediorientale), poi la presentazione delle strategie italiane agli investitori al London Bloomberg Building (a porte chiuse), infine rapido colloquio con il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond. Un mezza giornata britannica per tamponare le preoccupazioni.