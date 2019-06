Marco Ciurleo, coordinatore di Blocco Studentesco (Casapound), Stefano Borgese (nato nel 1981) e Matteo Mecucci (classe 1998) sono tre dei quattro identificati per l’aggressione ai ragazzi del Cinema America a Trastevere. Lo scrive il Messaggero che precisa che Mecucci non è accusato di aver partecipato al pestaggio.

I quattro accusati del pestaggio dei ragazzi del Cinema America

Digos e carabinieri sono alla ricerca delle dieci persone che sabato hanno aggredito quattro giovani che avevano una t-shirt con il simbolo del cinema America. Alcuni di loro hanno precedenti penali e partecipazioni a manifestazioni dell’estrema destra. Hanno dai 20 ai 38 anni e vivono a Casalotti, Balduina e Trionfale. Sono stati riconosciuti grazie ai tatuaggi come il numero 4 in caratteri romani, il taglio dei capelli e i tratti salienti del volto. A riconoscerli David Habib e Valerio Colantoni, feriti da una testata al naso e da una bottigliata al sopracciglio.

Ci sono almeno altre sei persone che, la sera del pestaggio, erano lì accanto agli aggressori. «Siamo stati seguiti da dieci ragazzi, ci hanno picchiato con una violenza inaudita», hanno raccontato i giovani in sede di denuncia. Ieri fino a tarda sera carabinieri e polizia hanno perquisito le abitazioni dei presunti responsabili. L’obiettivo è trovare elementi utili, non solo alla ricostruzione del pestaggio, ma anche all’appartenenza dei quattro ad organizzazioni neofasciste. «Si può dire che sono simpatizzanti di estrema destra, ma non risultano al momento appartenenti direttamente a CasaPound e Forza Nuova», spiegano fonti investigative che aggiungono alla Stampa: «Sono giovani, di età compresa tra i 22 e i 23 anni, ma non possiamo aggiungere altro al momento».

Marco Ciurleo, Stefano Borgese, Matteo Mecucci

Il Corriere della Sera scrive che i militari della compagnia Trastevere e gli agenti della Digos hanno perquisito ieri le loro abitazioni (e quella di un quinto giovane).

Sono tutti indagati per lesioni aggravate ma nei loro confronti si sta valutando anche l’aggravante legata al fatto che l’aggressione è maturata in un contesto di violenza politica di matrice neofascista. Perquisizioni hanno riguardato anche altri appartamenti di ragazzi vicini a quelli denunciati: la loro posizione è tuttora al vaglio di chi indaga.

Anche perché i testimoni del pestaggio — due amici delle vittime — e gli stessi Habib (ricoverato in ospedale per la frattura del setto nasale) e Colantoni (ferito al volto da una bottigliata) hanno parlato di almeno sette-otto persone che li hanno aggrediti e inseguiti fino a quando i quattro sono riusciti a rifugiarsi nel pronto soccorso dell’ospedale Nuovo Regina Margherita.

Vincenzo Bisbiglia sul Fatto aggiunge che a fare nuova luce sulla ricostruzione dei fatti ci sono due video, acquisiti dai carabinieri della stazione Trastevere da altrettante telecamere di sorveglianza.

Nel primo filmato, si vedono chiaramente i quattro presunti aggressori pedinare le loro vittime per una strada limitrofa a quella della rissa, via di San Francesco a Ripa; nella seconda sequenza, ci sono i due gruppi che parlottano e poi uno dei quattro “pedinatori” che rifila un pugno ai giovani, con una rissa che si conclude quasi subito con la fuga delle vittime e, successivamente, degli aggressori. Secondo gli inquirenti, i due video messi insieme – non consecutivi – lascerebbero pensare alla premeditazione. Non è ancora chiaro, ovviamente, cosa sia accaduto prima di quell’episodio e non c’è ancora conferma sullo scambio verbale fra i due gruppi.

