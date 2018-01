Trenord e l’incidente che diventa “inconveniente tecnico”

Ci sono molte proteste su Twitter per la comunicazione di Trenord in seguito al deragliamento del treno alla porte di Milano in cui sono morte due persone. Sui social sono in diversi a denunciare che nelle stazioni lombarde sono annunciati ritardi dagli altoparlanti e sugli schermi a causa di un “inconveniente a un treno”. Stessa scelta presa dalla società, partecipata dalla Regione Lombardia e da Trenitalia, su Twitter. “Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico a un treno”, scrive Trenord su tutti i canali twitter alle 8:30, quindi una quarantina di minuti dopo il comunicato diffuso sul deragliamento. “Trenord vergogna, per l’incidente le scritte sui monitor inconveniente? Siete disumani”, scrive Alessandro Milani. “L’inconveniente sono due morti e feriti anche gravi? Ma vi rendete conto di quello che scrivete? Vergogna”.

Tra gli utenti c’è anche chi posta le foto dell’incidente per dimostrare che la definizione di “inconveniente tecnico” è alquanto lasca.

Leggi sull’argomento: Il treno di Trenord deragliato tra Pioltello e Segrate