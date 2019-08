Il fuoco amico di Marco Travaglio su Toninelli (e Delrio)

Marco Travaglio, che da qualche tempo è diventato un sostenitore giallorosso, oggi sul Fatto fa la sua lista dei ministri, o meglio consiglia qualche nome e ne boccia qualcun altro per il Conte Bis in arrivo.

Conte dovrà fare una sana raccolta differenziata. Tutti parlano del o dei vicepremier (carica inesistente nel nostro ordinamento) e dell’Interno, degli Esteri, dell’Economia. Ma non vorremmo si trascurassero i nodi delle InfraStrutture e dell’Ambiente, fondamentali per un governo che voglia imboccare la strade dell’economia green e circolare, con l’obiettivo dei rifiuti zero e delle energie rinnovabili. Lì un disarmo bilaterale sarebbe opportuno. Delrio, brava persona, non ha brillato (per usare un eufemismo) su grandi opere, concessioni autostradali e controlli su strutture pericolanti come il Ponte Morandi: meglio che si tenga alla larga.