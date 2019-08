Marco Travaglio e Maria Elena Boschi meglio di Pillon

Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano torna a perorare la causa del governo PD-M5S dopo aver descritto ieri le patologie psichiatriche di Matteo Salvini. Oggi il paragone, particolarmente urticante per i grillini, è quello tra Maria Elena Boschi e Simone Pillon:

Quindi, delle due l’una: o i 5Stelle e il Pd trovano la forza di volare alto, ben al di sopra delle rispettive stature, o è meglio che lascino subito perdere. E ci mandino a votare, conservando i rapporti più civili di questa fase per il dopo-elezioni. Il rischio però è che le elezioni le vinca il centrodestra e M5S e Pd, da ll’opposizione, si mordano i pugni (con milioni di italiani) per non averlo evitato.

Il sistema tripolare e la legge proporzionale li condannano a collaborare: tanto vale che provino a farlo subito. Ma, per avere qualche cha nce, dovrebbero armarsi di realismo e umiltà. Già litigheranno su Tav, Autostrade, migranti, giustizia, grandi opere ecc. Almeno evitino la pretesa di imporre veti in casa altrui. E non diano retta ai giornaloni, noti dispensatori di pessimi consigli.