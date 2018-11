Marco Travaglio e il governo Lega-M5S da far cadere

È meglio per entrambi che la Lega e il MoVimento 5 Stelle chiudano l’esperienza del governo Conte: lo scrive oggi Marco Travaglio sul Fatto, posizionandosi così dopo appena otto mesi tra gli scontenti del Salvimaio esattamente come aveva fatto con Virginia Raggi a Roma.Travaglio ospita oggi un articolo di Pietrangelo Buttafuoco che sostiene la tesi contraria (“Il governo vada avanti”) e poi risponde:

La Lega, insomma, per Travaglio è l’avanguardia del potere costituito ed è strano che il direttore del Fatto non citi anche le tante giravolte sull’euro del Carroccio per spiegare la necessità di un divorzio tra i due partner:

Tutte battaglie di retroguardia e di restaurazione che vedono un Carroccio sempre più renzusconizzato (anche per l’infezione dei riciclati berlusconiani in arrivo a frotte) a braccetto con FI, Pd e lobby retrostanti: in Parlamento, nei conciliaboli di corridoio e in piazza con la banda del buco Sì Tav. Con la benedizione urbi et orbi dei giornaloni.

Impossibile non vedere la gigantesca Ammucchiata dei Gattopardi che avanza a tappe forzate per neutralizzare qualunque cambiamento e punta proprio su Salvini per salvare rendite, privilegi e soldi pubblici. Senza cambiamenti, il “governo del cambiamento” non c’è più. Anche perché prima era inevitabile per mancanza di alternative. Ma ora un’alternativa c’è: il fronte della conservazione e della restaurazione che affratella la Lega a quel che resta di Pd e FI. In politica, come nella vita, chi si somiglia si piglia. Cosa ci fanno i 5Stelle che vogliono cambiare tutto, o almeno qualcosa, al governo con chi non vuole cambiare nulla?