Marco Travaglio e quell’accattone di Salvini

Marco Travaglio oggi si dà alla satira e, partendo dalla boutade di Di Maio presidente del Consiglio, circolata ieri e smentita dal MoVimento 5 Stelle, sfotte Matteo Salvini che è talmente disperato dopo aver aperto una crisi senza saperla chiudere come voleva lui da essere diventato ormai amico di tutti:

Poi ha chiamato Di Battista: “Ehilà Dibba! Ho appena finito il tuo libro: capolavoro! E il tuo reportage dal Sudamerica, io e la Francesca non riusciamo a smettere di riguardarlo. Pure mio figlio, io gli dico sempre ‘Fatti un giro sull’acqua scooter della Polizia’. Ma lui niente, solo il tuo reportage!”. Clic. Allora ha tentato con Fico: “Compagno Roberto, parla il comunista padano! Buona questa. Ma lo sai che non ne sbagli una? Quella sul 2 giugno dedicato ai rom m’ha commosso!El’uscita dall’aula per quella cagata del Sicurezza bis (che non so a chi è venuto in mente: dev’essere lo stesso fenomeno della Flat Tax, della legittima difesa e delle autonomie): uno spettacolo! Sai che mi sto fidanzando con Caro la? ”. Clic.