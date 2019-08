«Salvini? Un nano sulle spalle di giganti che lavorano»

Bernardo di Chartres diceva che noi siamo come «nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti». Lui intendeva che la cultura è “una continua costruzione degli uomini, in cui i pensatori moderni, pur nani rispetto ai grandi fondatori del sapere del passato, possono tuttavia sopravanzarli e progredire proprio in virtù delle acquisizioni precedenti”. Oggi Toninelli ruba l’aforisma a Bernardo per considerarsi lui un gigante che lavora e paragonarsi a Salvini in un’intervista al Corriere della Sera:

«Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano. Al posto di fare polemiche pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo…». Senta ma, se fosse necessario per mantenere in vita il governo, lei farebbe un passo indietro?

«Non ho mai pensato e parlato di poltrone. Sono focalizzato da un anno a lavorare per i cittadini. E si vedono risultati, come il nuovo modello di tariffe autostradali»

Cosa farà terminata la sua esperienza come ministro?

«Quel che farò dopo importa poco. Pensarci mi distoglierebbe dal lavoro». Aver dimostrato come sostiene lei che la Torino-Lione è inutile ma non essere riusciti a fermarla sarà una vittoria di Pirro?

«Non sarà né una vittoria né una sconfitta, c’è solo coerenza in questo caso. Aver tenuto la barra dritta mi è costato attacchi, ma ne vado orgoglioso».

