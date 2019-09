Toninelli capogruppo M5S per fermare la rivolta

Danilo Toninelli potrebbe diventare capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato per fermare la rivolta grillina contro il governo Conte Bis. Il piano, messo a punto dal Capo Politico Luigi Di Maio, dovrebbe servire ad allentare la pressione dei correntisti come Di Battista e Paragone – che dovrebbe essere espulso secondo le regole M5S per non aver votato la fiducia a Conte, ma evidentemente nella fattoria grillina alcuni animali sono più uguali degli altri – e a rendere più positivo il clima degli eletti nei confronti dell’esecutivo. Spiega oggi Il Messaggero:

Luigi, ovvero Di Maio, per svelenire il clima da frazionismo o da correntismo, sta pensando sempre di più a Toninelli presidente del gruppo al Senato. Basterà per placare la rivolta che riguarda un po’ tutti in Parlamento – big come l’ex ministra Lezzi, come la sua ex pari grado Grillo e via dicendo -questo tentativo di pace da parte di un leader che qualcuno off record descrive con queste parole: «Luigi è a un passo dall’essere finito. Ci ha fatto dimezzare i voti, ci ha portato al fallimento del governo con la Lega e poi ha infilato solo i suoi protetti nell’esecutivo nuovo»? Se al Senato, dove i numeri della maggioranza sono risicati, la fronda dovesse concretizzarsi, saranno guai. Quanti potrebbero andarsene? Ancora non si sa, ma basta un manipolo di malpancisti stellati per (al netto di contromosse dei responsabili centristi) mandare all’aria tutto: stabilità, governabilità, Conte.

Ci sono anche problemi alla Camera, però:

L’elezione del successore di D’Uva come presidente dei deputati sarà un altro momento molto delicato. Unica candidata ufficiale è Anna Macina che però è considerata vicina a Di Battista. Ma salgono le quotazioni dell’attuale vicecapogruppo, Francesco Silvestri e chi resterà a bocca asciutta non la prenderà affatto bene.

