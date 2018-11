Tiziano Renzi annuncia querela a Luca Telese

Tiziano Renzi, padre di Matteo, ha pubblicato su Facebook poco fa uno status in cui ha incollato il testo di una mail inviata a Luca Telese:

Gentile sig. Renzi ho avuto modo di leggere l’articolo pubblicato dal quotidiano “La Verità” in data 28 novembre e di rivedere la trasmissione di ieri sera in cui il sig. Telese afferma che Lei sarebbe stato condannato dal Tribunale di Genova per un “rapporto di lavoro a nero”. Sia l’articolo che nel titolo parla di lavoro nero sia l’affermazione del giornalista Telese sono palesemente false. Procedo dunque giudizialmente nei confronti dei summenzionati. Cari Saluti

Il riferimento di Telese è in un articolo de La Verità. Nel 2011 un’azienda del padre di Renzi è stata condannata a risarcire un cittadino nigeriano che aveva impiegato nel 2007 come co.co.co. in una della società della galassia Renzi (Arturo Srl, poi liquidata) e licenziato in tronco quando aveva preteso una retribuzione adeguata al posto di 750 euro al mese. La sentenza è stata emessa il 20 settembre 2011 dal Tribunale di Genova in favore di Evans Omoigui, oggi 45 anni, nigeriano di Benin City, che era in Italia dal 1996 e ora è tornato a vivere in Nigeria. Nei giorni scorsi lo stesso Renzi aveva pubblicato un post in cui chiedeva di non essere accostato ad Antonio Di Maio.