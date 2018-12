L’Ok al Terzo Valico in arrivo da Toninelli

Non costruire il Terzo Valico comporterebbe un miliardo e mezzo di euro di penali da pagare da parte dello Stato. Ecco perché, come per l’ILVA, il governo gialloverde darà l’ok all’opera con buona pace delle promesse elettorali del MoVimento 5 Stelle agli attivisti contrari all’opera. Che così passa nella lista di ILVA, TAP e dove prossimamente si troverà anche la TAV: spiega oggi Il Messaggero che il ministro Toninelli è arrivato a questa conclusione dopo aver letto i risultati dell’analisi costi-benefici e dell’Avvocatura dello Stato:

Le valutazioni fatte dai tecnici non consigliano di rinunciare all’infrastruttura, ma non lesinano critiche al progetto. Per esempio, gli economisti interpellati sono convinti che i costi complessivi, 6,2 miliardi di euro, si ammortizzeranno in tempi lunghi e con un traffico ferroviario triplicato. Contemporaneamente hanno confermato che aumenterà il numero di portacontainer destinati al porto di Genova, riducendo così le emissioni di gas e riducendo di oltre 20 minuti i tempi di percorrenza in treno tra il centro ligure e Milano.