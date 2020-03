La telefonata tra Conte e Putin e l’arrivo dei militari russi in Italia

Un retroscena della Stampa a firma di Jacopo Iacoboni ci racconta di una telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Vladimir Putin in cui il leader della Russia si è impegnato a aiutare l’Italia nella battaglia al Coronavirus. E poi domenica sera a Pratica di Mare sono arrivati 9 aerei llyushin con forniture russe e 100 specialisti nella guerra batteriologica, uomini che le agenzie russe definiscono esperti nel settore che hanno lavorato nell’eliminazione dei focolai di peste suina africana, antrace, nei vaccini contro Ebola e contro la peste.

Ma quali forniture esattamente ci hanno spedito i russi, e a che prezzo? Fonti politiche di alto livello hanno riferito a La Stampa che «tra quelle forniture russe l’80%è totalmente inutile, o poco utile all’Italia. Insomma, poco più che un pretesto». A differenza, per dire, delle spedizioni cinesi (consistenti soprattutto in ventilatori polmonari e mascherine), quelle russe sarebbero attrezzature per la disinfestazione batteriologica di aree, un laboratorio da campo per la sterilizzazione e la profilassi chimico-batteriologica, e attrezzature di questo tipo. A detta di queste fonti, la reale contropartita della telefonata è stata dunque tutta geopolitica e diplomatica: Putin ha visto nel Coronavirus un’opportunità per incunearsi anche fisicamente nel teatro italiano, e al premier italiano non è dispiaciuto puntellarsi, in questa difficile crisi, accettando tutto ciò pur di consolidare un’ottima relazione personale con la spondapoliticadi Mosca. Che cosa significa incunearsi fisicamente è presto spiegato: il centinaio di esperti mandati da Mosca sono medici militari, e tutta l’operazione fa capo al ministero della Difesa russo, non a quello della Sanità.

Questo perché, spiega ancora il retroscena, hanno i gradi di generali, colonnelli, maggiori, tenenti colonnelli, impegnati in passato in terreni di operazioni militari, dalla Guinea all’Africa, in cui la guerra batteriologica ha fatto tutt’uno con operazioni dell’intelligence estera russa: