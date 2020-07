La task force per spendere i soldi del Recovery Fund

Giuseppe Conte ieri ha confermato che ci sarà una task force per spendere i soldi del Recovery Fund. Sulla Stampa Carlo Bertini spiega che i componenti, secondo il premier, saranno Roberto Gualtieri (ministro dell’Economia), Nunzia Catalfo (Lavoro), Paola Pisano (Innovazione), Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Sergio Costa (Ambiente) e Paola De Micheli (infrastrutture), ma c’è già qualche nervosismo:

Perché questo nuovo carrozzone dove tutti vogliono salire, governatori, sindaci, politici – una sorta di mini consiglio dei ministri con una struttura parallela di tecnici e burocrati per tradurre nero su bianco i progetti da mandare a Bruxelles entro il 15 ottobre – già fa vibrare i nervi dei vari leader di maggioranza: scossi dal timore che Conte accentri troppo potere nelle sue mani. Tanto che al Mef derubricano la task force a «un coordinamento interministeriale per la pianificazione degli interventi» e a «una struttura tecnica di capi di gabinetto dei ministeri capace di mandarli in porto».

Il fronte trasversale per imbrigliare il premier dunque è largo. La task force non la vuole Renzi, che strattona Conte per farlo abdicare in favore del Parlamento. «Portiamo un business plan ad agosto in aula», dice il leader di Iv, spalleggiato da Luigi Marattin che indica le priorità: «Infrastrutture, giustizia, formazione».