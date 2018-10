«Se trovate 20 miliardi per le penali possiamo anche fermare l’opera…»

C’è un brutto rapporto tra Giancarlo Giorgetti e il MoVimento 5 Stelle alla base del nervosismo della maggioranza di governo. Il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio è il referente ufficiale di Matteo Salvini nel governo, ma è anche il portavoce del Quirinale e di Mario Draghi presso l’esecutivo. Per questo sta così antipatico ai grillini, e lui fa di tutto per ricambiarli. Racconta oggi Ilario Lombardo sulla Stampa:

È l’asse tra Giorgetti, il Colle e Mario Draghi, il presidente della Bce, che Di Maio teme e vorrebbe spezzare, per liberare dai cordoni della cautela la cosiddetta manovra del popolo. Sospetti che si sommano a sospetti, in una lunga lista di recriminazioni contro il sottosegretario travolto dal l’escalation grillina.

Il ponte di Genova, lo stop alla nazionalizzazione ostentata da Di Maio all’indomani della tragedia; le Olimpiadi, la diffidenza verso il progetto del leghista, e i suoi piani di Giochi diffusi; infine la battaglia sui conti per la manovra. Lo chiamano «il sabotatore», «l’amico delle Conf» , cioè tutte le confederazioni che lo hanno eletto a loro garanzia. In realtà, a sentire testimonianze convergenti, Giorgetti raccoglie stima e sostegno di molti all’interno del governo. Dei leghisti che ripetono «meno male che c’è lui», e lo considerano un argine alle campagne di spesa di Di Maio. Ma anche di ministri del M5S che spesso rimangono silenti, in disparte e che pure si fanno convincere dagli inviti alla prudenza del sottosegretario.